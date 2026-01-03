Domani al Brilli Peri si disputa Montevarchi-Foligno, prima giornata del girone di ritorno di Serie D. La sfida vede i locali affrontare il quarto in classifica, un avversario che si presenta con un bilancio di vittorie e sconfitte nette in trasferta. Mentre il bomber del Montevarchi si prepara alla gara, Mencagli invita alla concentrazione. Un match importante per il proseguimento della stagione, in un clima di attenzione e determinazione.

MONTEVARCHI E’ già vigilia della prima gara del 2026 e del girone di ritorno. Al " Brilli Peri " arriva il Foligno, quarto in classifica, e che in trasferta non ha usato mezze misure vincendo 4 partite su 8, perdendone 4 senza mai pareggiare. Fortificata dalla fusione tra la Fulgens e il vecchio club la squadra allenata da Alessandro Manni rappresenta di sicuro per i rossoblù un ostacolo duro da abbattere, anche se i valdarnesi sono di un’altra pasta rispetto al confronto d’andata. Allo stadio Enzo Blasone, il 7 settembre scorso, i ragazzi di Marmorini persero per 4-2 puniti oltre i loro demeriti e domani vorrebbero rendere la pariglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: domani al Brilli Peri arriva il Foligno. Parla il bomber. Montevarchi all’attacco. La carica di Mencagli

Serie D: domani al Brilli Peri arriva il Foligno. Parla il bomber. Montevarchi all'attacco. La carica di Mencagli.

