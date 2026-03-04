Il centrocampo del Napoli si trova in emergenza totale con la possibile assenza di Lobotka, che ha accusato un fastidio muscolare. De Bruyne è tornato a disposizione, mentre il Napoli si prepara ad affrontare il Torino senza il suo regista. L’anticipo di venerdì sera al Maradona si avvicina e i dubbi sulla presenza di Lobotka continuano a pesare sulla formazione.

Piove sul bagnato a Castel Volturno: il metronomo slovacco si ferma a pochi giorni dalla sfida contro i granata, costringendo il tecnico a ridisegnare totalmente la spina dorsale della squadra. EMERGENZA TOTALE IN MEDIANA. Il centrocampo del Napoli perde il suo regista: Stanislav Lobotka ha accusato un fastidio muscolare che lo mette a forte rischio forfait per l’anticipo di venerdì sera al Maradona contro il Torino. L’infortunio non sembra grave (rientro probabile il 14 marzo contro il Lecce), ma aggrava drammaticamente l’emergenza per Antonio Conte. Con Scott McTominay ancora fermo per tendinopatia e Frank Anguissa destinato al massimo alla panchina, le scelte sono obbligate: toccherà a Billy Gilmour (che non gioca titolare da quattro mesi) affiancare l’unica certezza attuale del reparto, il macedone Eljif Elmas. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Torna De Bruyne, ma il Napoli riceve il Torino senza Lobotka

Napoli, De Bruyne torna in gruppo e mette il Torino nel mirinoNapoli, 2 marzo 2026 – È il 25 ottobre 2025, il Napoli sta affrontando l'Inter in casa.

