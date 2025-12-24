Mary Cuzzupé dopo Masterchef | Rifiuto la gavetta Ora sono incinta ma sogno un ristorante mio

A un anno dalla partecipazione a MasterChef, Mary Cuzzupé condivide il suo percorso successivo, passando dal lavoro di impiegata alla decisione di rifiutare le proposte di assunzione nel settore ristorativo. Attualmente in gravidanza, la chef esprime il desiderio di aprire un suo ristorante, mantenendo un approccio sobrio e concentrato sui propri obiettivi professionali e personali.

