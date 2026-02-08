Non ti pago per stare a casa | dice di essere incinta viene licenziata il pomeriggio stesso

La settimana di Anna si è conclusa con una brutta sorpresa. Dopo aver annunciato di essere incinta al suo datore di lavoro, ha ricevuto il mandato di lasciare il posto lo stesso pomeriggio. La donna aveva solo fatto il suo dovere, comunicando una notizia importante, e invece ha trovato una porta sbattuta in faccia. La sua storia si aggiunge ad altre testimonianze di licenziamenti ingiusti legati alla gravidanza.

A Fanpage.it, Anna ha raccontato di essere stata licenziata qualche ora dopo aver detto al proprio datore di lavoro di essere incinta. "Avevo lavorato a nero per mesi, da un mese avevo finalmente firmato il contratto. Con la mia famiglia ho rischiato di restare senza casa".

