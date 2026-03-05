Napoli abbraccia Sal Da Vinci | bagno di folla per il vincitore di Sanremo alla Torretta

A Napoli, il ritorno di Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo ha suscitato grande entusiasmo tra i cittadini. Alla Torretta, il cantante è stato accolto da una folla numerosa che ha partecipato a un momento di celebrazione. La città si è riempita di persone che hanno mostrato il loro entusiasmo per il ritorno del loro concittadino, creando un clima di festa condiviso.

Napoli accoglie con entusiasmo il campione di Sanremo. Dopo il trionfo al Festival, Sal Da Vinci è tornato nella sua città per condividere con i suoi concittadini un momento di festa che celebra non solo il successo personale, ma anche l’orgoglio di un intero quartiere. Negli ultimi anni la carriera dell’artista napoletano ha vissuto una fase straordinaria. Prima il grande successo di “Rossetto e Caffè”, poi la vittoria al Festival con “Per sempre sì”, brano che in poche settimane è diventato uno dei più ascoltati e amati dal pubblico italiano. Il quartiere della Torretta, a Mergellina, ha deciso di rendere omaggio al suo artista con un evento speciale in piazza Torretta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

