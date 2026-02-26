Sal Da Vinci bagno di folla in piazza a Sanremo | Per sempre sì

In piazza a Sanremo si è creato un afflusso di persone inaspettato, con molti fan che hanno accolto l'artista partenopeo con entusiasmo. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa, con il pubblico che ha dimostrato grande affetto. L'artista ha condiviso alcuni pensieri sul suo percorso e sulle promesse fatte nel corso degli anni. La scena si è conclusa con un momento di grande coinvolgimento generale.

Delirio in Piazza San Siro a Sanremo per Sal da Vinci. Un grande successo per l' arista partenopeo. "Le promesse vanno mantenute. Conosciamo un po’ le statistiche attuali magari facciamo delle promesse ma non le rispettiamo - ha detto l' artista. Invece per me, una promessa è una cosa seria e anche una proiezione educativa verso il futuro, è la nostra vita che cammina davanti a noi. Con “Rossetto e caffè”, che ha aperto una nuova vita in musica, volevo portare sul palco un messaggio positivo, onesto e sincero. Questo mi basta. Negli ultimi tempi siamo avvelenati da brutte notizie, le nostre anime in qualche modo vengono toccate. Arrivato a Sanremo, su un palco così importante, volevo lanciare un messaggio positivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

