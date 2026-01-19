Nadia Battocletti in testa al World Cross Tour! La migliore al mondo nelle campestri ora il Campaccio

Nadia Battocletti guida la classifica del World Cross Country Tour, il principale circuito internazionale dedicato alla corsa campestre. Dopo aver ottenuto risultati di rilievo, la atleta italiana si prepara ora per affrontare la prossima tappa al Campaccio, confermando il suo ruolo tra le migliori nel panorama mondiale di questa disciplina.

Nadia Battocletti svetta in testa alla classifica generale del World Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alla corsa campestre. La fuoriclasse trentina occupa il primo posto con 3.700 punti, frutto degli eccellenti risultati ottenuti nelle tre gare disputate nella prima parte della stagione: 1.240 per l’apoteosi agli Europei di Cross andati in scena a Lagoa, 1.240 per il sigillo nella grande Classica di Atapuerca e 1.220 per la seconda piazza conseguita ad Alcobendas (dove venne battuta dall’etiope Shimket). L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si è lasciata alle spalle l’etiope Likina Amebaw (3. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nadia Battocletti in testa al World Cross Country Tour! Campaccio decisivo, ma attenzione a Shimket

Presentato il 69esimo Campaccio Cross Country: l’Italia si affida ancora a Nadia Battocletti

Il 69esimo Campaccio Cross Country è stato ufficialmente presentato a Milano, presso la sede di Banco BPM. L’evento si svolgerà il 24 e 25 gennaio 2026 a San Giorgio su Legnano, confermando la tradizione di questa competizione internazionale di corsa campestre. L’Italia si affiderà ancora a Nadia Battocletti, tra le protagoniste della manifestazione.

