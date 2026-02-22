Selinunte incorona la sua Regina | sesto titolo italiano per Nadia Battocletti

Nadia Battocletti si aggiudica il suo sesto titolo italiano di cross durante la 'Festa del Cross' a Selinunte, in provincia di Trapani. La vittoria arriva dopo una gara combattuta, che ha visto la campionessa superare gli avversari con grande determinazione. La sua performance dimostra ancora una volta la sua costanza e il suo talento nel panorama del mezzofondo nazionale. La corsa si è conclusa con un sorpasso decisivo negli ultimi metri.

Nadia Battocletti chi se non lei? La fuoriclasse del mezzofondo mondiale ha vinto il sesto titolo italiano di cross in occasione della 'Festa del Cross' svoltasi a Selinunte in provincia di Trapani. Battocletti, argento olimpico dei 10.000 metri, due volte medagliata ai Mondiali del settembre scorso a Tokyo, e 'Reginà europea dei 5000 e 10.000 a Roma 2024, oggi sotto il sole della Sicilia in una giornata dal clima perfetto, ha vinto la prova sugli 8 chilometri di falsopiano su un tracciato ricavato tra i templi di Selinunte affacciati sul mare. L’azzurra si è imposta in 27'31 davanti a Elvanie Nimbona (27'59) e Nicole Reina (28'21). 🔗 Leggi su Feedpress.me

Nadia Battocletti principessa del cross, sesto tricolore di fila.

