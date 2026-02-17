Rebecca Piva ha vinto il premio MVP di gennaio in Serie A1 dopo aver dominato in campo con 25 punti e 5 muri. La sua prestazione ha portato la sua squadra alla vittoria contro la capolista, dimostrando un livello superiore rispetto alle altre giocatrici del torneo.

Nel panorama della pallavolo femminile, il riconoscimento mensile celebra l’atleta che ha mostrato la crescita più consistente tra le protagoniste del campionato. Un premio che valorizza la costanza, l’efficacia in campo e la capacità di guidare la squadra in momenti decisivi, riflettendo una traiettoria di sviluppo chiara e misurabile. Nel periodo di gennaio, la schiacciatrice della Numia Vero Volley Milano ha totalizzato 56 punti, con una percentuale di attacco del 56%, ha registrato 6 muri e 1 ace. Questi dati hanno accompagnato tre MVP ottenuti contro Macerata, Perugia e Cuneo, a testimonianza di una crescita rapida e di una performance offensiva tra le più solide della stagione, con una media di efficacia offensiva attestata al 49,67%. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rebecca Piva eletta MVP di gennaio in Serie A1

