Musumeci all' università tra sicurezza del territorio e futuro | Si è costruito sulla sabbia serve maggiore coscienza

Il ministro per la protezione civile ha partecipato a un convegno nell’ateneo di Messina, concentrandosi sui temi della sicurezza del territorio e della pianificazione futura. Durante l’intervento, ha affermato che molte politiche si sono basate su basi fragili e che è necessario sviluppare una maggiore consapevolezza collettiva. La discussione ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti istituzionali.

Sicurezza del territorio e pianificazione del futuro. Di questo ha parlato Nello Musumeci, ministro per la protezione civile, ospite oggi di un convegno nel Dipartimento di Economia dell'università di Messina. "Ritengo che dobbiamo fare della sicurezza del territorio una priorità e questo è un concetto che deve riguardare tutti, non è un problema di risorse". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile a Messina. "Il tema - si legge in Agi - è trasformare gli obiettivi in cantieri, quindi individuare le priorità' che non sono gli interventi di 500-600 mila euro o di un milione, servono infrastrutture strutturali, parlo del dissesto idrogeologico e poi naturalmente sul lungomare e sulla fascia costiera bisogna immaginare opere resistenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

