Niscemi Meloni tra frana e sfollati | controlli sulla sicurezza e monitoraggio del territorio a rischio

Giorgia Meloni ha visitato oggi Niscemi, dove una frana ha costretto diverse famiglie ad abbandonare le proprie case, spingendo il governo a intensificare i controlli sulla stabilità del territorio.

Niscemi: Meloni tra Frane, Sfollati e la Fragilità di un Territorio. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato oggi Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per incontrare gli sfollati a seguito di una recente frana che ha colpito la zona. La visita, avvenuta dopo un sopralluogo nella zona rossa, testimonia l'attenzione del governo verso l'emergenza e la necessità di un supporto immediato per la comunità locale. L'incontro con gli abitanti ha lo scopo di valutare le esigenze e definire le prossime azioni. L'Emergenza a Niscemi: Una Zona Rossa e Famiglie Sgomberate. La situazione a Niscemi è precipitata negli ultimi giorni, con lo sgombero di famiglie e attività commerciali a causa del rischio legato alla frana.

A Niscemi, una frana ha causato danni alle abitazioni e alle strade, spingendo i vigili del fuoco a intervenire senza sosta per soccorrere le persone e mettere in sicurezza l’area.

La Protezione civile di Niscemi ha emesso un’ordinanza per avviare subito un monitoraggio approfondito e analisi sul rischio di frane nel territorio.

