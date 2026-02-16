Niscemi Meloni tra frana e sfollati | controlli sulla sicurezza e monitoraggio del territorio a rischio
Giorgia Meloni ha visitato oggi Niscemi, dove una frana ha costretto diverse famiglie ad abbandonare le proprie case, spingendo il governo a intensificare i controlli sulla stabilità del territorio.
Niscemi: Meloni tra Frane, Sfollati e la Fragilità di un Territorio. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato oggi Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per incontrare gli sfollati a seguito di una recente frana che ha colpito la zona. La visita, avvenuta dopo un sopralluogo nella zona rossa, testimonia l’attenzione del governo verso l’emergenza e la necessità di un supporto immediato per la comunità locale. L’incontro con gli abitanti ha lo scopo di valutare le esigenze e definire le prossime azioni. L’Emergenza a Niscemi: Una Zona Rossa e Famiglie Sgomberate. La situazione a Niscemi è precipitata negli ultimi giorni, con lo sgombero di famiglie e attività commerciali a causa del rischio legato alla frana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Niscemi, Frana Senza Sosta: Vigili del Fuoco tra Soccorso, Monitoraggio e Ricostruzione del Territorio.
A Niscemi, una frana ha causato danni alle abitazioni e alle strade, spingendo i vigili del fuoco a intervenire senza sosta per soccorrere le persone e mettere in sicurezza l’area.
Niscemi, arriva l'ordinanza di Protezione civile: "Subito monitoraggio e analisi del rischio sulla frana"
La Protezione civile di Niscemi ha emesso un'ordinanza per avviare subito un monitoraggio approfondito e analisi sul rischio di frane nel territorio.
Frana a Niscemi, Meloni: «Stanziati 150 milioni, Ciciliano commissario». Mercoledì il decreto maltempoLa premier Giorgia Meloni ha annunciato a Niscemi l'arrivo di fondi per 150 milioni per il comune sconvolto dalla frana causata dal ciclone Harry. «Niscemi è il comune ... ilmessaggero.it
Meloni: «150 milioni per il Comune di Niscemi»La presidente del consiglio, accompagnata dal capo del dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano è giunta in visita nei luoghi colpiti dal ... avvenire.it
Meloni a sorpresa in Sicilia: sopralluogo a Niscemi e nelle zone colpite da Harry. Schifani: «La sua presenza conferma attenzione del governo» La premier in ricognizione con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, dopo l'evacuazione di 1.500 person - facebook.com facebook
#TG2000 - #Niscemi, crolla la croce simbolo #10febbraio #maltempo #Meloni #Musumeci #cicloneHarry #Sicilia #Schifani #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov @DrpcSicilia x.com