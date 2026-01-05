A Terni, l’Epifania si celebra con eventi in sicurezza sia in città che alla Cascata delle Marmore. Nonostante le condizioni meteorologiche variabili, numerose iniziative sono confermate per il 6 gennaio, contribuendo a mantenere vivo il territorio e promuovere un clima di positività. Un’occasione per vivere la tradizione in modo responsabile e condividere momenti di comunità.

‘L’Epifania tutte le feste porta via’. Nonostante le condizioni meteo all’insegna dell’incertezza, sono numerosi gli eventi previsti e confermati per la giornata di martedì 6 gennaio. E proprio l’arrivo della Befana contrassegnerà la conclusione della prima parte delle iniziative, organizzate. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, Epifania in città ed alla Cascata delle Marmore: “Eventi in sicurezza e territorio vivo. Serve maggiore positività”

L'Epifania arriva ma la festa continua: il calendario di appuntamenti a Terni e dintorni - Eppure nel territorio c’è un calendario fitto di appuntamenti che attende grandi e piccini. ilmessaggero.it

Terni, la Cascata è più vicina - La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati, ha approvato stamattina il progetto di fattibilità tecnico - ilmessaggero.it

“Casa Italia”: Terni e i suoi Simboli - La Cascata delle Marmore, l'Acciaieria, la Ternana e San Valentino - "Casa Italia" mostra le eccellenze storiche e contemporanee di Terni, come la Cascata delle Marmore, l'Acciaieria Arvedi Ast e la Ternana Calcio, legati al santo patrono San Valentino. lanazione.it

Torre Orsina (Terni) Pro Loco Torre Orsina "Tradizioni Vive" Martedì 6 gennaio 2026 Ore 16.30 Torre Orsina – Chiesa di San Antonio Un pomeriggio di grande suggestione dedicato alle musiche tradizionali dall’Avvento all’Epifania, per salutare insieme - facebook.com facebook

Terni: Befana speciale al Sim infanzia. Bambini e anziani insieme sulla ‘poltrona in prima fila’ x.com