Marlene Kuntz presenta una versione speciale e limitata del loro album

Il Vile, il secondo disco dei Marlene Kuntz, uscirà in una versione speciale numerata e in edizione limitata, disegnata dall’illustratore Alessandro Baronciani. In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de Il Vile, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di riferimento per il rock alternativo italiano, esce il 6 marzo una versione speciale numerata e in edizione limitata, disegnata interamente dall’illustratore Alessandro Baronciani. Appassionato di musica rock e dei Marlene Kuntz in particolare, il fumettista ha voluto rendere omaggio a questo disco che gli ha cambiato la vita da adolescente, realizzando, oltre alle grafiche dell’album, anche un bookletfumetto con 11 tavole, ognuna delle quali rappresenta una sua interpretazione dei brani contenuti nel disco, e 3 cartoline con una vignetta estratta dal fumetto stesso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Marlene Kuntz, il disco Il Vile esce in una versione speciale e limitata

