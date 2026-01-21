a trieste i capolavori della collezione lokar

A Trieste, la collezione Lokar esibisce capolavori scelti con cura e passione. Questa raccolta rappresenta anni di studio, attenzione e ricerca, offrendo uno sguardo approfondito su opere di valore. Un percorso silenzioso, dedicato a chi apprezza l’eccellenza e la qualità, lontano dai riflettori, ma con un patrimonio culturale di grande rilievo.

C’è una passione che cresce in silenzio, lontano dai riflettori, attraversando decenni di studio, di scelte attente, di ricerche minuziose. E poi, a un certo punto, quella passione smette di appartenere solo a chi l’ha coltivata e diventa patrimonio collettivo. È ciò che accade a Trieste con la Collezione Lokar, da poco inaugurata al Civico Museo Sartorio: una delle più ricche e articolate raccolte di porcellana europea del Settecento oggi accessibili al pubblico in Italia. Nelle due sale appositamente riallestite del museo, oltre mezzo secolo di collezionismo trova finalmente una casa stabile e condivisa con più di 550 pezzi, provenienti da circa 80 manifatture europee e che raccontano la nascita e l’evoluzione della porcellana nel Vecchio Continente, dal primo esperimento riuscito in Germania nel 1709 fino alla piena maturità del linguaggio barocco e rococò. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

