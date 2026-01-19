Musei Civici Velletri Gli eventi e il programma delle attività previste dal 16 al 31 Gennaio 2026

Scopri gli eventi e le attività dei Musei Civici di Velletri dal 16 al 31 gennaio 2026. Questa guida presenta il programma delle iniziative in corso, tra mostre, laboratori e visite guidate, pensate per coinvolgere cittadini e visitatori. Un’occasione per approfondire la cultura locale e scoprire le proposte offerte dal sistema museale cittadino nel primo semestre dell’anno.

Inizia una nuova settimana ai Musei Civici di Padova Padova Musei ore 11.00, Museo Eremitani - pinacoteca Nel silenzio delle immagini parla il sacro: dalla croc - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.