Terni la Corsa della Befana | Occasione di festa e socialità pensata per avvicinare allo sport grandi e piccini

La Corsa della Befana di Terni è un evento tradizionale che si svolge ogni 6 gennaio, giunta alla sua quarantesima seconda edizione. Questa manifestazione rappresenta un’occasione per condividere momenti di festa e socialità, coinvolgendo sia adulti che bambini. Un’opportunità per avvicinare le persone allo sport in un contesto festoso, contribuendo a rafforzare il senso di comunità durante le festività natalizie.

Uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie è in arrivo. Martedì 6 gennaio è in programma la ‘Corsa della Befana’ giunta alla quarantaduesima edizione. La manifestazione ludico-motoria non competitiva organizzata dall’Amatori Podistica Terni, si snoderà su percorsi pianeggianti di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, la Corsa della Befana: “Occasione di festa e socialità pensata per avvicinare allo sport grandi e piccini” Leggi anche: Giacomo Bertagnolli: «Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono per me l'occasione della vita: voglio far avvicinare i ragazzi allo sport» Leggi anche: La Befana scende su piazza Saffi per un pomeriggio di giochi e musica dedicato a grandi e piccini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Terni, martedì la tradizionale ‘Corsa della befana’: come cambia la viabilità; Terni, il 6 gennaio torna la Corsa della Befana: percorsi da nove e quattro km; In carrozza: parte il treno della Befana con un nuovo magico viaggio da Terni a Marmore; Terni, il Treno delle Fiabe si trasforma nel vagone per la Befana: direzione cascata delle Marmore in carrozza con Stefano de Majo. Terni, il Treno delle Fiabe si trasforma nel vagone per la Befana: direzione cascata delle Marmore in carrozza con Stefano de Majo - Mattinata speciale prevista invece al Sim Infanzia con lo spettacolo per bambini e anziani “Una poltrona in prima fila” ... corrieredellumbria.it

Terni, il 6 gennaio torna la Corsa della Befana: percorsi da nove e quattro km - L’appuntamento, organizzato dall’asd Amatori Podistica, è in programma il 6 gennaio con partenza da piazza Europa alle 10. umbria24.it

Terni, gli appuntamenti del 6 gennaio per festeggiare l'arrivo della befana - Lunedì 6 gennaio si svolge la 41esima edizione della “corsa della Befana” con ritrovo a Piazza Solferino per un tracciato che si snoderà lungo le vie del centro. ilmessaggero.it

TERNI – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti sportivi più attesi delle festività: martedì 6 gennaio 2026 si svolgerà a Terni la 42ª edizione della “Corsa della Befana”, manifestazione ludico-motoria organizzata dall’Amatori Podistica Terni, con parte - facebook.com facebook

#Terni, martedì la #tradizionale ‘Corsa della #befana’: come cambia la #viabilità dalle 8 alle 13 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.