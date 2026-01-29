Coppie giovani e botteghe artigianali così il Comune vuole salvare i rioni storici dalla desertificazione

Il Comune cerca di fermare la desertificazione dei quartieri storici di Roma. Nei rioni come Trastevere, il numero di residenti è diminuito del 45%, e nel I municipio si registra un calo del 38%. Molti giovani e le loro famiglie hanno lasciato le case, sostituiti da bed&breakfast e hotel. La città prova a invertire questa tendenza, puntando su coppie giovani e botteghe artigianali.

Il 45% in meno di residenti a Trastevere, il 38% in meno in tutto il I municipio. In sostanza, nei rioni storici della Città Eterna, quattro romani su 10 se ne sono andati via, sostituiti da bed&breakfast, case vacanza e alberghi. A loro volta immersi in un mare di ristoranti acchiappa-turisti

L’articolo 37 della finanziaria regionale siciliana introduce mutui a interessi zero per chi ristruttura immobili nei centri storici, offrendo un supporto concreto a giovani coppie e investitori.

