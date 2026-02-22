Il capo di Moon Studios critica la strategia di Xbox | spera in modifiche radicali per salvare l’azienda

Thomas Mahler, responsabile di Moon Studios, ha espresso forti critiche alla strategia di Xbox dopo aver analizzato i recenti cambiamenti ai vertici di Microsoft Gaming. La sua insoddisfazione deriva dalla percezione di scelte che penalizzano lo sviluppo di giochi innovativi. Mahler chiede modifiche radicali per rilanciare l’azienda e migliorare le prospettive future. La sua analisi mette in discussione le direzioni prese finora e suggerisce un cambio di rotta urgente.

Il capo di Moon Studios, Thomas Mahler, ha pubblicato una lunga riflessione sui recenti cambiamenti ai vertici di Microsoft Gaming, esprimendo critiche severe alla strategia adottata negli ultimi anni. Secondo Mahler, Xbox avrebbe seguito una direzione confusa, più fatta di slogan che di giochi capaci di definire un’epoca. Il manager non risparmia osservazioni dure, pur riconoscendo il ruolo fondamentale che Microsoft ha avuto nella nascita del suo studio. Il suo messaggio è chiaro: senza cambiamenti radicali, Xbox rischia di perdere definitivamente terreno. Mahler apre il suo intervento commentando la nomina di Asha Sharma a nuova responsabile di Xbox, sottolineando di non invidiarla affatto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Argomenti discussi: Il capo di Moon Studios critica la strategia di Xbox e invoca una svolta radicale per salvarla

