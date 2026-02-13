Mugnano revocato incarico all’assessore Parla Migliaccio | I cittadini meritano chiarezza

Mugnano, il sindaco Luigi Sarnataro ha revocato l’incarico di assessore ai Lavori Pubblici a Biagio Migliaccio, suscitando polemiche e tensioni tra le forze politiche locali. Migliaccio, che aveva già espresso dubbi sulla gestione dell’amministrazione, ora chiede trasparenza e spiega che “i cittadini meritano chiarezza”. La decisione arriva dopo settimane di discussioni interne e accuse di mancanza di comunicazione tra il Comune e i residenti. Un dettaglio che distingue questa vicenda è anche la tempistica: la revoca è stata ufficializzata a pochi giorni dalla presentazione di un esposto da parte

Si accende il confronto politico a Mugnano dopo la revoca dell'incarico di assessore ai Lavori Pubblici a Biagio Migliaccio da parte del sindaco Luigi Sarnataro. L'ex componente della Giunta, con una lettera aperta indirizzata al primo cittadino, contesta duramente il provvedimento, definendolo privo di adeguate motivazioni e frutto di dinamiche politiche "poco chiare". Mugnano, revocato incarico all'assessore. Parla Migliaccio: "I cittadini meritano chiarezza" Migliaccio, consigliere comunale eletto nelle fila del Partito Democratico e poi nominato assessore circa un anno fa, ricostruisce il proprio percorso amministrativo sottolineando di aver accettato l'incarico dopo una riflessione condivisa con il gruppo consiliare e con il circolo locale del PD, rassegnando contestualmente le dimissioni da consigliere.