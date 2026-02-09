Senerchia gestione illecita di rifiuti | denunciato un imprenditore

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni hanno denunciato un imprenditore di Senerchia per aver gestito illegalmente rifiuti. Durante un servizio di controllo, i militari hanno verificato alcune irregolarità e hanno deciso di portare avanti l’azione penale. L’indagato ora rischia di dover rispondere di reati ambientali davanti alla giustizia.

Nell'ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale competente, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un imprenditore.

