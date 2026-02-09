Senerchia gestione illecita di rifiuti | denunciato un imprenditore
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni hanno denunciato un imprenditore di Senerchia per aver gestito illegalmente rifiuti. Durante un servizio di controllo, i militari hanno verificato alcune irregolarità e hanno deciso di portare avanti l’azione penale. L’indagato ora rischia di dover rispondere di reati ambientali davanti alla giustizia.
Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale competente, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un imprenditore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ospedaletto d’Alpinolo: imprenditore denunciato per gestione illecita di rifiuti in azienda vinicola
Durante controlli nelle aziende vitivinicole, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte hanno denunciato un imprenditore di Ospedaletto d’Alpinolo per gestione illecita di rifiuti.
Ospedaletto d’Alpinolo (AV): I Carabinieri denunciano un imprenditore per gestione illecita di rifiuti
A Ospedaletto d’Alpinolo, i Carabinieri hanno denunciato un imprenditore per la gestione illecita di rifiuti pericolosi presso un’azienda vitivinicola.
