Ezpeleta | Difficile correre in Qatar ma al massimo si rinvia

Il calendario di MotoGP si trova sotto pressione a causa dell’incertezza internazionale, con il Gran Premio del Qatar in programma dal 10 al 12 aprile. Ezpeleta ha dichiarato che correre in Qatar sarà difficile, ma si sta valutando di rinviare l’evento. La situazione attuale rende complicato confermare date e organizzazione della gara.

Il contesto internazionale genera incertezza sul calendario di MotoGP, con particolare attenzione al gp del Qatar previsto nel periodo 10-12 aprile. In un recente intervento a un evento a Madrid, l'amministratore delegato Carmelo Ezpeleta ha delineato due scenari possibili per il quarto round della stagione 2026: spostare la tappa in una data successiva o individuare un circuito sostitutivo. La discussione resta centrata sull'ubicazione di Lusail, con la possibilità di reinserirla nel calendario in un momento diverso. Il dirigente ha evidenziato la presenza di un piano B, sottolineando che l'analisi proseguirà e che può essere necessario attendere ulteriori indicazioni.