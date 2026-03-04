MotoGP Carmelo Ezpeleta ammette | Difficile correre in Qatar il 12 aprile ma abbiamo un piano B

Carmelo Ezpeleta ha dichiarato che correre in Qatar il 12 aprile sarà difficile, ma è stato predisposto un piano B. Il Mondiale MotoGP 2026 è iniziato con il Gran Premio di Thailandia e si ferma ora per tre settimane. Il prossimo appuntamento in programma è in Brasile dal 20 al 22 marzo.

Il Mondiale MotoGP 2026, cominciato ufficialmente lo scorso weekend con il Gran Premio di Thailandia, va in pausa adesso per tre settimane avendo il prossimo round in calendario dal 20 al 22 marzo in Brasile. La guerra in Medio Oriente mette però a serio rischio il regolare svolgimento del GP del Qatar nel fine settimana 10-12 aprile, e la Dorna potrebbe vedersi costretta a rinviare o nella peggiore delle ipotesi a cancellare l'appuntamento di Lusail. "Siamo tranquilli perché abbiamo sempre un piano B. Bisogna aspettare, non posso dire ora che non ci andremo. Da domenica stiamo parlando con il Qatar, da quando è successo il tutto. È difficile che andremo là il 12 aprile, ma non posso dirlo con certezza adesso.