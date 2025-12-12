Scooterista coinvolto in un incidente mostra una patente falsa agli agenti

Uno scooterista coinvolto in un incidente ha mostrato agli agenti una patente falsa. L'episodio si è verificato poco prima di un sinistro stradale, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. La scoperta della documentazione contraffatta apre nuove indagini sulla condotta del conducente e sulle circostanze dell'incidente.

Ha mostrato agli agenti una patente falsa. Uno scooterista, coinvolto poco prima in un sinistro stradale. Sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire per rilevare un incidente in viale dei Bastioni di Michelangelo, altezza via Germanico, a Prati.

