Scooterista coinvolto in un incidente mostra una patente falsa agli agenti

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scooterista coinvolto in un incidente ha mostrato agli agenti una patente falsa. L'episodio si è verificato poco prima di un sinistro stradale, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. La scoperta della documentazione contraffatta apre nuove indagini sulla condotta del conducente e sulle circostanze dell'incidente.

Ha mostrato agli agenti una patente falsa. Uno scooterista, coinvolto poco prima in un sinistro stradale. Sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire per rilevare un incidente in viale dei Bastioni di Michelangelo, altezza via Germanico, a Prati.Incidente a PratiNel. Romatoday.it

scooterista coinvolto incidente mostraScontro tra autocarro e scooter al Quartaccio, morto lo scooterista 50enne - Uno scooterista 50enne è morto ieri sera in uno scontro tra il suo scooter e un autocarro. fanpage.it

Immagine generica

#Incidente tra #scooter! Il mancato rispetto del CdS!

Video #Incidente tra #scooter! Il mancato rispetto del CdS!