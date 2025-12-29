Guida ubriaco multa salata e denuncia

Un automobilista di La Spezia è stato fermato dopo aver guidato in condizioni di eccesso di alcol. L’uomo è risultato positivo all’alcol test con un tasso superiore a 0,80 g/l, comportando sanzioni e la denuncia penale. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla guida in stato di ebbrezza per garantire la sicurezza di tutti.

Ha alzato il gomito e la sua serata si è conclusa con una denuncia. Un automobilista spezzino infatti è risultato positivo all'alcol test e oltre alla sanzione prevista dal codice della strada è scattata la denuncia in quanto il tasso rilevato era superiore a 0,80. Un sabato sera di controlli quello disposto dalla polizia stradale di Spezia che rientra nel protocollo disposto per prevenire attraverso controlli mirati gli incidenti spesso provocati proprio a causa di un eccesso di alcol. Una campagna nazionale, quella di prevenzione delle "Stragi del sabato sera" che l'altra sera si è tradotta nel serizio organizzato dalle volanti della polizia stradale.

