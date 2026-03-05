Mosaici romani | presto il nuovo museo a Palazzo Ottoni

I mosaici romani di Matelica saranno esposti in un nuovo spazio che verrà allestito nei sotterranei di Palazzo Ottoni. L’intervento prevede la sistemazione permanente di questi reperti, che attualmente sono conservati in diversi punti della città. La struttura di Palazzo Ottoni si prepara ad accogliere le opere, offrendo un ambiente idoneo alla loro esposizione e tutela.

I mosaici romani di Matelica troveranno presto una nuova dimora stabile nei sotterranei di Palazzo Ottoni. La catalogazione dei reperti, risalenti al II secolo d.C., si è svolta ieri mattina nel cortile di Palazzo Finaguerra. Il sindaco Denis Cingolani ha confermato che l'apertura del nuovo museo è imminente e avverrà nei prossimi mesi. Sette pannelli decorativi restaurati grazie alla Fondazione Carima saranno esposti in un percorso dedicato all'interno della struttura storica. L'iniziativa rientra in un progetto più ampio di recupero del patrimonio locale, che vede coinvolti anche il Comune, la Regione e Cis. Mentre i lavori procedono, l'amministrazione punta a riaprire anche il Museo Archeologico di Palazzo Finaguerra.