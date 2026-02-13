Lavori al nuovo Palazzo di giustizia Romeo | Presto l’avvio della realizzazione della struttura bioclimatica

Il cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria è oggi pienamente operativo e procede con continuità e regolarità. Romeo, responsabile dei lavori, annuncia che presto partiranno i lavori sulla struttura bioclimatica, un elemento chiave per l’efficienza energetica dell’edificio.

L’assessore comunale: "I lavori proseguono nel rispetto del cronoprogramma stabilito, con l’obiettivo di garantire il completamento dell’intervento nei tempi previsti" “Il cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria è oggi pienamente operativo e procede con continuità e regolarità. Dal punto di vista dell’Amministrazione comunale esprimiamo soddisfazione per l’andamento dei lavori, che rappresentano il risultato concreto di una scelta politica chiara, assunta con responsabilità e visione nel 2021 insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà”. Così l’assessore con delega alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su lavori nuovo

Il Comune di Sessa Aurunca ha avviato le procedure di esproprio per la realizzazione della Circumvallazione nella frazione di San Castrese.

Sono stati avviati i lavori per il nuovo Ecocentro di Mira, che sorgerà nella zona artigianale di Giare, in via Maestri del Lavoro.

Ultime notizie su lavori nuovo

Argomenti discussi: Lavori al Maradona senza sospendere le partite; Palazzo di Giustizia dell’Aquila, affidati i lavori per il nuovo bar interno; Lavori stadio, finiti anche i tempi supplementari. Ora il rigore decisivo; Palazzo Ducale: dopo due anni, la Sala delle Quattro Porte brilla di nuovo.

Nuovo Palazzo di Giustizia, Romeo: Un’opera strategica che prende forma giorno dopo giornoL’assessore comunale sulla realizzazione della struttura bioclimatica, elemento architettonico di grande rilevanza per la città ... reggiotv.it

Nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, il cantiere avanza spedito: scelta coraggiosa e oggi vincenteIl cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria è oggi pienamente operativo e procede con continuità e regolarità. Dal punto di vista dell’Amministrazione comunale esprimiamo soddisfazi ... strettoweb.com

Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Rio Ottina, lungo la Strada Trossi, nel Comune di Villanova Biellese. Il vecchio ponte è stato demolito. È in corso la realizzazione delle fondazioni che sosterranno la spalla del nuovo ponte. Al t - facebook.com facebook

A margine dell’inconto informale dei Capi di Stato e di Governo Ue di Alden Biesen, insieme al Cancelliere federale tedesco Friedrich Merz e al Primo Ministro belga Bart de Wever, abbiamo ospitato l’incontro inaugurale di un nuovo gruppo di lavoro informale x.com