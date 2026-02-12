Mnozil Brass al Teatro Nuovo di Borgomanero | concerto tra ottoni comicità e storia del ballo viennese

Borgomanero si prepara ad accogliere il gruppo di ottoni austriaco Mnozil Brass, che questa sera porta sul palco del Teatro Nuovo un mix di musica, comicità e storie del ballo viennese. Il pubblico è pronto a divertirsi e a lasciarsi coinvolgere da un concerto che promette di essere più di una semplice esibizione musicale.

Borgomanero si prepara al virtuosismo irriverente dei Mnozil Brass: un concerto tra tradizione e comicità al Teatro Nuovo. Il rinomato ensemble di ottoni austriaco Mnozil Brass porterà il suo spettacolo “Strau$$. Un ballo tra due sedie” al Teatro Nuovo di Borgomanero il 14 febbraio 2026. L’evento, che celebra oltre trent’anni di carriera del gruppo, promette un omaggio originale e scanzonato alla storia del ballo da sala, unendo tecnica impeccabile e un’energia scenica contagiosa. L’iniziativa rappresenta un’importante vetrina culturale per il novarese e per l’intera regione Piemonte. Un ensemble di fama internazionale nel cuore del Novarese.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Borgomanero arriva un gruppo musicale molto noto, i Mnozil Brass.

I Mnozil Brass, storica brass band viennese con oltre trent’anni di esperienza, si esibiscono al Teatro Verdi di Firenze mercoledì 11 febbraio.

MNOZIL BRASS STRAU$$ MNOZIL BRASS STRAU$$ CINEMA TEATRO NUOVO - Borgomanero Via IV Novembre, 25 - 28021 - Borgomanero (NO) MNOZIL BRASS: Strau$$ – Un ballo tra due sedie Che il valzer "Duidu, Duidu", ubriaco di note, e il suo pend facebook