È morto Sergio Sacchi direttore artistico del Tenco | È stato il principale artefice del rilancio del Club

Sergio Sacchi, noto direttore artistico del Club Tenco, è morto a 78 anni. La sua morte arriva dopo aver guidato con passione le attività del club dal 2017, contribuendo a farlo tornare in evidenza nel panorama musicale. Sacchi ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione della musica d’autore e alla scoperta di nuovi talenti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della musica indipendente e del club che ha contribuito a rinnovare.

Sergio Sacchi è morto a 78 anni, dal 2017 era il direttore artistico del Club Tenco le cui attività aveva rilanciato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto Sergio Sacchi, il direttore artistico del Club Tenco aveva 78 anniSergio Sacchi, noto architetto e appassionato di musica, è morto improvvisamente a 78 anni.

Club Tenco in lutto, è morto Sergio Secondiano SacchiIl Club Tenco piange la perdita di Sergio Secondiano Sacchi, scomparso all’età di 70 anni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.