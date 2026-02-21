È morto Sergio Sacchi direttore artistico del Tenco | È stato il principale artefice del rilancio del Club
Sergio Sacchi, noto direttore artistico del Club Tenco, è morto a 78 anni. La sua morte arriva dopo aver guidato con passione le attività del club dal 2017, contribuendo a farlo tornare in evidenza nel panorama musicale. Sacchi ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione della musica d’autore e alla scoperta di nuovi talenti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della musica indipendente e del club che ha contribuito a rinnovare.
Club Tenco in lutto, è morto Sergio Secondiano Sacchi
Il Club Tenco piange la perdita di Sergio Secondiano Sacchi, scomparso all'età di 70 anni.
È un grande vuoto quello che ci lascia Sergio Sacchi, perché tanto è stato il pieno di buona musica e buona umanità che ha colmato la sua vita e quella di chi ha beneficiato della sua compagnia e della sua smisurata cultura in campo di canzone d’autore e no - facebook.com facebook
