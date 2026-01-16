Chi era Domenico Lorusso l'uomo trovato morto in una casa a Rozzano con una profonda ferita alla gola

Domenico Lorusso, di 70 anni, è stato trovato morto in un’abitazione a Rozzano durante la notte. La scena del decesso presentava una profonda ferita alla gola. Le circostanze attorno alla sua morte sono al centro delle indagini in corso, mentre le autorità cercano di chiarire le ragioni di questo grave episodio.

Si chiamava Domenico Lorusso e aveva 70 anni, l'uomo trovato senza vita in un appartamento a Rozzano nella notte. L'uomo pare avesse piccoli precedenti per spaccio ed era molto conosciuto in zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

