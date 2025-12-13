In pronto soccorso per dolori al torace donna di 39 anni muore dopo 7 ore | indagata la dottoressa

Una donna di 39 anni ha perso la vita dopo aver trascorso sette ore in pronto soccorso a causa di un dolore al torace. La vicenda ha suscitato attenzione e indagini da parte delle autorità, con la Procura di Bari che ha aperto un fascicolo e ha iscritto nel registro degli indagati una dottoressa coinvolta nel caso.

Una donna di 39 anni è arrivata in ospedale in ambulanza con un dolore al torace e dopo 7 ore in pronto soccorso è morta: per questo la Procura di Bari ha aperto un. Leggo.it

