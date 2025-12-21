Roma 25enne morto dopo essere stato accoltellato | fermati tre sospettati
Il giovane, colpito con diversi fendenti, era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo Forlanini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Roma, accoltellato un 25enne al Trullo: tre fermati per tentato omicidio
Leggi anche: Roma, 25enne pestato e accoltellato: arrestati tre 19enni nordafricani
È morto Orahovac Demir, il 25enne accoltellato al Trullo: arrestati padre e figlio per omicidio - Orahovac Demir, il 25enne che è stato accoltellato ieri a Roma, è deceduto questa mattina. fanpage.it
Accoltellato in strada, 25enne muore dopo un giorno di agonia. L'intervento dei soccorsi la sera prima e le auto bruciate: cosa sappiamo - Non ce l'ha fatta Orahovac Demir, il 25enne accoltellato sabato 20 dicembre in viale Ventimiglia, al Trullo, periferia di Roma. msn.com
Roma, al Trullo auto bruciate e coltellate: morto un 25enne. La pista del racket per il controllo degli affitti - Una strada larga poco più di tre metri dove, ieri pomeriggio, da un lato le bimbe della scuola di pattinaggio mostravano orgogliose tutù e cappellini natalizi ... ilmattino.it
Il 25enne è stato accoltellato a Roma È deceduto questa mattina. Tre uomini, tra cui padre e figlio, sono stati arrestati per omicidio facebook
Grave un 25enne accoltellato alla periferia di Roma, fermati tre sospettati. Sono stati bloccati dai carabinieri, la loro posizione è al vaglio #ANSA x.com
