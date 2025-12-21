Il giovane, colpito con diversi fendenti, era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo Forlanini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, 25enne morto dopo essere stato accoltellato: fermati tre sospettati

È morto Orahovac Demir, il 25enne accoltellato al Trullo: arrestati padre e figlio per omicidio - Orahovac Demir, il 25enne che è stato accoltellato ieri a Roma, è deceduto questa mattina. fanpage.it