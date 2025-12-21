Roma 25enne morto dopo essere stato accoltellato | fermati tre sospettati

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane, colpito con diversi fendenti, era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo Forlanini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma 25enne morto dopo essere stato accoltellato fermati tre sospettati

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, 25enne morto dopo essere stato accoltellato: fermati tre sospettati

Leggi anche: Roma, accoltellato un 25enne al Trullo: tre fermati per tentato omicidio

Leggi anche: Roma, 25enne pestato e accoltellato: arrestati tre 19enni nordafricani

roma 25enne morto dopoÈ morto Orahovac Demir, il 25enne accoltellato al Trullo: arrestati padre e figlio per omicidio - Orahovac Demir, il 25enne che è stato accoltellato ieri a Roma, è deceduto questa mattina. fanpage.it

roma 25enne morto dopoAccoltellato in strada, 25enne muore dopo un giorno di agonia. L'intervento dei soccorsi la sera prima e le auto bruciate: cosa sappiamo - Non ce l'ha fatta Orahovac Demir, il 25enne accoltellato sabato 20 dicembre in viale Ventimiglia, al Trullo, periferia di Roma. msn.com

roma 25enne morto dopoRoma, al Trullo auto bruciate e coltellate: morto un 25enne. La pista del racket per il controllo degli affitti - Una strada larga poco più di tre metri dove, ieri pomeriggio, da un lato le bimbe della scuola di pattinaggio mostravano orgogliose tutù e cappellini natalizi ... ilmattino.it

