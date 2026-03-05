Morto António Lobo Antunes lo scrittore portoghese aveva 83 anni | Ha aperto nuove strade alla letteratura

È scomparso a 83 anni António Lobo Antunes, uno dei più importanti scrittori portoghesi e figura di rilievo nella letteratura europea. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel panorama letterario internazionale. Antunes era conosciuto per aver aperto nuove strade alla scrittura, influenzando generazioni di autori.

António Lobo Antunes, tra i maggiori scrittori europei e voce centrale della letteratura portoghese, è morto a 83 anni. Autore di oltre trenta libri, era pubblicato in Italia da Feltrinelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo scrittore António Lobo Antunes, uno dei più grandi autori in lingua portoghese, da tempo candidato al Premio Nobel della Letteratura, è morto.

