morto mariano rubinacci lo stilista di napoli che ha conquistato i reali inglesi e gli arabi aveva 83 anni

Mariano Rubinacci, noto stilista napoletano, è morto all'età di 83 anni. La sua morte è legata a problemi di salute che lo avevano colpito negli ultimi mesi. Rubinacci aveva costruito un mestiere famoso nel mondo della moda, attirando clienti tra Reali inglesi e sceicchi arabi. La sua sartoria, situata nel centro di Napoli, continuava a ricevere richieste da tutto il mondo. La sua figura rimarrà legata alle creazioni eleganti e raffinate che hanno fatto la storia della moda italiana. La sua scomparsa lascia un vuoto nel settore.

Mondo della moda in lutto. È morto Mariano Rubinacci, stilista e imprenditore di origini napoletane. Aveva 83 anni, lascia la moglie e quattro figli, oggi alla guida dell’attività di famiglia. Aveva stregato i Reali inglesi e gli arabi trasformando Mount Street, a Londra, come la strada più elegante dello shopping della città. In un’intervista rivelò: “Per ottenere questo negozio mi rivolsi a lord Rothschild, mio cliente. A Londra, se non sei conosciuto, non ti concedono nulla”. La casa di moda nasce negli anni Venti grazie al padre Gennaro detto Bebè, che aprì il primo atelier in via Chiaia, a Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

