Crolla muro di un appartamento del Comune padre di famiglia colpito alla spalla | è in ospedale

BRINDISI - Tragedia sfiorata questa mattina, venerdì 13 febbraio, in un appartamento collocato in una palazzina di proprietà del Comune di Brindisi, in via Boldini 15 al rione Sant'Elia. Un muro di un appartamento crolla improvvisamente, colpendo un padre di famiglia che si trovava in casa: l’uomo è stato ferito alla spalla e trasportato d’urgenza in ospedale. Il cedimento si è verificato a causa delle condizioni precarie del muro, che aveva già mostrato segni di instabilità nelle settimane precedenti.

Situazione ampiamente nota per altri crolli precedenti e visto il sollecito da parte dell'amministratore del condominio: il legale della famiglia non esclude responsabilità penali