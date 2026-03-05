8 cartelle sequestrate | l’inchiesta su morti in ambulanza si allarga

Un’inchiesta giudiziaria ha portato al sequestro di otto cartelle cliniche a Forlì, nell’ambito di un’indagine sui decessi sospetti durante trasporti in ambulanza. I Nas hanno effettuato il sequestro nell’ambito di un’indagine che coinvolge diversi trasferimenti sanitari nella zona. La procedura si inserisce in un’indagine più ampia su eventuali responsabilità nei casi di decesso.

Un'inchiesta giudiziaria si sta allargando a Forlì, dove otto cartelle cliniche sono state sequestrate dai Nas nell'ambito di un'indagine su decessi sospetti avvenuti durante trasporti in ambulanza. Il giovane autista della Croce Rossa Luca Spada, ventisettenne, è indagato per omicidio volontario continuato con l'accusa specifica di aver utilizzato sostanze venefiche o mezzi insidiosi. La procura, guidata dal procuratore Enrico Cieri e dal pm Andrea Marchini, valuta la riesumazione di quattro corpi per eseguire nuovi esami medico legali, mentre le vittime presunte sono tre donne e cinque uomini, con età comprese tra i 69 e i 98 anni.

Morti in ambulanza, l’inchiesta si allarga: altri tre casi sospetti. E spunta un moventeForlì, 5 marzo 2026 – Tra Luca Spada e i suoi colleghi della Croce Rossa, dice la procura, c’erano stati “diversi screzi personali”.

Cinque morti in ambulanza, l’autista è sotto inchiesta. Il pm: omicidio volontarioForlì, 3 marzo 2026 – Omicidio volontario plurimo, per la morte di cinque anziani.