Morti in ambulanza l’inchiesta si allarga | altri tre casi sospetti E spunta un movente

L'inchiesta sulle morti in ambulanza si amplia con tre nuovi casi sospetti. La procura ha riferito che tra un operatore e i colleghi ci sono stati alcuni screzi personali. La vicenda riguarda diverse persone coinvolte nel servizio di emergenza sanitaria a Forlì, mentre si indaga su eventuali collegamenti tra i decessi e altri elementi presenti nel procedimento.

Forlì, 5 marzo 2026 – Tra Luca Spada e i suoi colleghi della Croce Rossa, dice la procura, c'erano stati "diversi screzi personali". Legati a fattori professionali. E sono stati proprio i colleghi dell'autista soccorritore a segnalare alla procura di Forlì – nella primavera 2025 – le prime morti sospette in ambulanza, che sono ora la polpa di un'inchiesta per omicidio volontario continuato e premeditato. Accusa gravissima. Codice di procedura penale alla mano, accusa da ergastolo. Chi è Luca Scarpa, unico indagato nell'inchiesta. Unico indagato – almeno al momento – è lui, Luca Spada, 27 anni, fidanzato, papà da otto mesi, operatore della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, due paesi vicini tra loro a pochi chilometri da Forlì.