Al Monaldi altri due casi di trapianti falliti L' inchiesta si allarga

All'ospedale Monaldi di Napoli sono stati segnalati altri due casi di trapianti che non sono andati a buon fine. L'inchiesta sulla struttura si sta ampliando, dopo che è stato accertato il decesso di un bambino, il piccolo Domenico Caliendo, avvenuto in circostanze che ora vengono investigare attentamente. Le verifiche si concentrano su presunte carenze, lacune e errori nelle procedure.

AGI - Carenze, lacune, errori su errori: l'ospedale Monaldi di Napoli, dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, passato al setaccio alla ricerca delle cause che dovrebbero spiegare un caso assurdo di trapianto fallito. E c'è un esposto, che si aggiunge all'inchiesta già aperta. E la procura di Napoli sta facendo anche accertamenti su altri due casi di trapianto precedenti a quello eseguito il 23 dicembre scorso. Non si tratta ancora di indagini, ma di una attenta valutazione su quello che emerge sull'attività svolta dal centro trapianti del nosocomio. Il nuovo esposto riguarda criticità riscontrate già in occasione di un trapianto dall'esito infausto che risale a due anni fa.