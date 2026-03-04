Cordoglio per Marcello Venanti ciclista morto nello scontro con un camion a Recco

Un incidente stradale si è verificato a Recco, dove un ciclista di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in uno scontro con un camion sulla strada provinciale 33, in via Ponte di Vexina, martedì 3 marzo 2026. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social network.

L'uomo aveva 48 anni e faceva parte della comunità di Genovaciclabile, che commenta con amarezza: "Per quanto questa società considererà normale, tollerabile questo?" Tanti messaggi di cordoglio, sui social, per la morte di Marcello Venanti, il ciclista di 48 anni che ha perso la vita martedì 3 marzo 2026 in un incidente stradale sulla strada provinciale 33 a Recco, in via Ponte di Vexina. L'impatto fatale con un camion, che procedeva in senso opposto a quello del ciclista, sembra sia avvenuto in un tratto in discesa e le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta. Le condizioni dell'uomo sono parse subito disperate, inutili i tentativi di soccorso e rianimazione con i militi della Croce Verde Camogliese e il personale dell'automedica Golf 6. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

