Campobasso il parere dell' esperto | le due ipotesi sulla morte di Sara e Antonella

A Campobasso, tra il 27 e il 28 dicembre 2025, si sono verificati i decessi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. Entrambe sono morte dopo un periodo di grave sofferenza, caratterizzato da vomito intenso e disidratazione. L’evento ha sollevato diverse ipotesi, che gli esperti stanno ancora valutando per comprendere le cause di questa tragica sequenza.

A Campobasso, tra il 27 e il 28 dicembre 2025, sono morte a poche ore di distanza Sara Di Vita, 15 anni, e sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, dopo una lunga agonia caratterizzata da vomito incoercibile (fino a 30 episodi in una notte), grave disidratazione e danno multiorgano. Le autopsie, eseguite su entrambe, hanno confermato che si trattava di persone sane, senza patologie pregresse significative. La causa del decesso è compatibile con un'intossicazione alimentare, ma non è ancora nota la sostanza o l'alimento responsabile.Il medico legale Marco Di Paolo, consulente della difesa e della famiglia Di Vita, ha spiegato all'Adnkronos Salute che le principali ipotesi al vaglio sono due: l'ingestione involontaria di una sostanza tossica o una tossina prodotta da batteri patogeni.

Le autopsie aiuteranno a fare chiarezza sul caso di #Campobasso ma i sospetti si sono concentrati su alimenti contaminati da #botulino, da un #topicida e di un avvelenamento da #funghi. In che modo #possono danneggiare l’organismo con @bambinogesu x.com

