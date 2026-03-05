Morte a Catania | non omicidio ma morsi di cani randagi

A Catania, la morte di Elisabeta Boldijar non è da attribuire a un omicidio, ma a morsi di cani randagi. La donna è stata trovata senza vita in un edificio abbandonato, e le autorità hanno escluso alcun coinvolgimento umano nel decesso. Le indagini continueranno per approfondire le circostanze di quanto accaduto e le responsabilità dei cani presenti nella zona.

Un nuovo scenario giudiziario si sta delineando per la morte di Elisabeta Boldijar, trovata senza vita in un edificio abbandonato di Catania. Le prime indicazioni dell'autopsia suggeriscono che le lesioni sul corpo non siano state inferte da un aggressore umano, ma possano essere il risultato di morsi di cani randagi. La donna, 36 anni, era una cittadina romena senza fissa dimora, nota alle autorità per piccoli reati e legata al mondo della prostituzione e del consumo di crack. L'ipotesi iniziale di omicidio sta venendo meno a favore di una dinamica legata alla fauna selvatica presente nello stabile fatiscente di via Domenico Tempio. I referti preliminari indicano che ciò che sembravano essere colpi di arma da punta sono in realtà lacerazioni causate da animali di taglia media.