I cani randagi trascorrono una giornata in spiaggia nel sud della Thailandia il giorno di Natale. Decine di cani salvati dall’organizzazione benefica per il benessere degli animali Soi Dog Foundation sono stati caricati su camion e condotti su una spiaggia a Phuket, nel sud della Thailandia, dove i volontari hanno corso con loro lungo la riva e tra le onde. I volontari, alcuni in abiti natalizi, hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sul benessere degli animali randagi nella regione, ma anche a regalare ai cani un’esperienza memorabile il giorno di Natale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Thailandia, i cani randagi festeggiano il Natale in spiaggia

Leggi anche: Cani randagi a Chieti, L’altra parte del guinzaglio pronta a collaborare con il Comune

Leggi anche: Cani randagi e salute globale: una sfida (anche) per i Mondiali in Marocco

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Thailandia, i cani randagi festeggiano il Natale in spiaggia - (LaPresse) I cani randagi trascorrono una giornata in spiaggia nel sud della Thailandia il giorno di Natale. stream24.ilsole24ore.com