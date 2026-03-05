Catania morte della 36enne | l’ipotesi è che sia stata aggredita da cani randagi
A Catania, è stata trovata senza vita una donna di 36 anni di origine romena in un edificio abbandonato di via Domenico Tempio. I primi risultati dell’autopsia suggeriscono che la causa della morte potrebbe non essere un omicidio, ma un’aggressione da parte di cani randagi. Le autorità stanno indagando sulla vicenda senza avanzare conclusioni definitive al momento.
I primi risultati dell'autopsia. Potrebbe non trattarsi di un omicidio la morte di Elisabeta Boldijar, la 36enne di origine romena trovata senza vita in un edificio abbandonato di via Domenico Tempio a Catania. Secondo le prime indicazioni emerse dall'autopsia, la donna potrebbe essere deceduta per cause non riconducibili all'azione diretta di altre persone. In un primo momento si era ipotizzato che le ferite sul corpo fossero colpi provocati da un'arma da punta, ma gli accertamenti medico-legali preliminari suggeriscono una spiegazione diversa. Le ferite compatibili con morsi di animali. Dai primi riscontri emerge infatti che le lesioni presenti sul corpo della donna potrebbero essere state causate da morsi di cani di taglia media.
