Alvaro Morata dopo la rottura con Alice Campello | Ci amiamo ma non ci capiamo

Dopo la rottura con Alice Campello, Alvaro Morata ha deciso di parlare per la prima volta. “Ci amiamo, ma non ci capiamo”, ha detto l’attaccante spagnolo, spiegando che entrambi stanno attraversando un momento difficile. Morata ha aggiunto di voler essere sincero e sottolinea che la loro relazione ha avuto alti e bassi, ma ora stanno cercando di capire cosa sia meglio per entrambi.

"Voglio chiarire che stiamo male entrambi" afferma Alvaro Morata che ha scelto di parlare della situazione dopo la rottura con Alice Campello. La priorità? Tutelare i figli A giudicare dalle parole di Alvaro Morata la relazione con Alice Campello sembra proprio essere giunta al capolinea. Il calciatore ha parlato della separazione e del modo in cui se la sta vivendo, raccontando la sua versione dei fatti. Dopo 9 anni sotto i riflettori e quattro figli, i due oggi non abitano insieme. Mentre lui è a Como per seguire la sua squadra lei è partita per la California per assistere al Super Bowl. La riconciliazione non ha funzionato, Alvaro Morata e Alice Campello hanno intrapreso ognuno la sua strada. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Alvaro Morata ha confermato che lui e Alice Campello si sono lasciati.

Alvaro Morata ha parlato per la prima volta della separazione da Alice Campello.

