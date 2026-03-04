C' è un offerta di acquisto per l' Editoriale Il Cittadino di Monza a rischio fallimento Sul piatto 560mila euro

Un'offerta di acquisto del valore di 560mila euro riguarda l'Editoriale Il Cittadino di Monza, un storico bisettimanale della Briansa. La proposta è stata avanzata da Ciro Di Meglio, manager campano della telefonia, attraverso la società Fortezza Capital Holding srl. Attualmente, l'azienda si trova in una situazione di rischio di fallimento. La trattativa è in corso, ma nessuna decisione è stata ancora presa.

Monza, 4 marzo 2026 - Il manager campano della telefonia Ciro Di Meglio con la "Fortezza Capital Holding srl" vuole acquistare per 560mila euro la "Editoriale Il Cittadino" di Monza dello storico bisettimanale brianzolo di proprietà di Davide Erba. L'offerta per rilevare Il Cittadino L'imprenditore 45enne di Biassono ed ex patron del Seregno Calcio, da anni residente a Dubai, per cui a settembre la Procura monzese ha chiesto il fallimento, ha presentato una richiesta di concordato preventivo ora al vaglio dei giudici. Il collegio di magistrati presieduto da Caterina Giovanetti ora ha fatto pubblicare, come prevede la legge, un "invito a...