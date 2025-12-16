Il caffè alla Vigilia di Natale lo offre il sindaco | l' iniziativa del primo cittadino a Montano Antilia

Il sindaco di Montano Antilia invita alla convivialità natalizia offrendo un caffè gratuito il 24 dicembre. L’iniziativa si rivolge a residenti e non residenti che torneranno nelle festività nelle frazioni di Montano, Abatemarco e Massicelle, promuovendo un momento di incontro e spirito di comunità nelle attività locali.

Il 24 dicembre per l'intera giornata, per tutti i non residenti e per i montanesi, abatemarchesi e massicellesi che faranno rientro per le festività, il caffè sarà offerto dal sindaco nei bar di Montano, Abatemarco e Massicelle. “Un piccolo gesto di riconoscenza! - spiega il primo cittadino. Salernotoday.it

