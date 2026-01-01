L' impegno del Cai Forlì | nuova segnaletica e manutenzione su 120 chilometri di sentieri

Il Cai di Forlì si impegna nel mantenimento e miglioramento di oltre 120 chilometri di sentieri nell’entroterra forlivese. Nel 2024, i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Premilcuore e Predappio hanno approvato i progetti di manutenzione, realizzati in collaborazione con il Cai. Questo intervento mira a garantire la sicurezza e la fruibilità dei percorsi, promuovendo la valorizzazione del patrimonio naturalistico locale.

Il Cai di Forlì protagonista della cura dei sentieri nell'entroterra forlivese. Nel 2024 i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Premilcuore e Predappio, in convenzione con il Cai di Forlì, hanno ottenuto l'approvazione dei progetti di manutenzione dei sentieri presentati al Bando.

