Accordo per la valorizzazione del Parco dei Monti Aurunci Ecco gli interventi

Un accordo triennale tra la Regione Lazio e il Parco dei Monti Aurunci mira a valorizzare il territorio attraverso interventi di potenziamento vivaistico forestale e riforestazione, contribuendo alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile dell’area. Un impegno condiviso volto a rafforzare la biodiversità e migliorare la qualità del patrimonio naturale regionale.

