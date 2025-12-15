La sua auto è rimasta ' coinvolta' in una rapina | 75enne terrorizzata consegna tutti i suoi gioielli a falso carabiniere

Un'anziana di 75 anni è stata vittima di un inganno: il falso carabiniere le ha sottratto gioielli con l'inganno. Tra le bufale più diffuse ci sono anche quelle riguardanti incidenti stradali, morosità e perquisizioni domiciliari, spesso utilizzate per truffare le persone e ottenere denaro o beni ingiustamente.

La "balla" più inflazionata è quella dell'incidente stradale causato dal figlio o dal nipote. Non mancano però quelle su una rata del prestito non pagata e l'arresto per morosità o sulla perquisizione domiciliare che deve essere fatta su disposizione dell'autorità giudiziaria.