Torino riapre le porte al Salone del Vino. Dal 28 febbraio al 2 marzo, gli spazi delle OGR si riempiranno di appassionati e produttori, pronti a scoprire le ultime novità nel mondo del vino. La città torna a vivere questa manifestazione, che richiama visitatori da tutta Italia.

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2026, Torino torna a vivere al ritmo del vino con la quarta edizione del Salone del Vino, ospitato negli spazi delle OGR, ex stazioni ferroviarie riconvertite in hub culturale. L’evento, organizzato da KLUG APS con il supporto di un ampio network istituzionale tra cui Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio e Unioncamere Piemonte, si conferma come la principale manifestazione dedicata al patrimonio enologico della regione. Oltre cinquecento cantine, tra storiche aziende e realtà emergenti, saranno presenti per offrire al pubblico un’esperienza immersiva nel mondo del vino, non solo come prodotto ma come espressione culturale, economica e territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torna il Salone del Vino di Torino, dal 28 febbraio al 2 marzo

