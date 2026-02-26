Altrisuoni | Parco di Luna al Count Basie Jazz Club

Al Count Basie Jazz Club prende vita una nuova produzione teatrale che unisce poesia, musica e immagini, creando un’esperienza immersiva. La scena si sviluppa tra proiezioni e atmosfere oniriche, trasportando il pubblico in un luogo che mescola realtà e fantasia. Si tratta di un parco urbano che diventa un rifugio di sogni e suggestioni, aprendo uno spazio di riflessione e emozione.

PARCO DI LUNA è una pièce teatrale che nasce dall'incontro tra parola poetica, suono e immagine. In un gioco di proiezioni e soglie, al limite tra realtà e rappresentazione, si schiude il mondo del Parco, un parco metropolitano, luogo sì pubblico, ma anche privato, rifugio onirico di bellezza.